歐洲央行計劃7月升息 逾10年來首次

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（中央社阿姆斯特丹9日綜合外電報導）歐洲央行今天表示，將在7月21日的會議上調利率，這將是10多年來首次升息。歐洲央行也預期，2022年通膨率將飆升至6.8%。

在歐元區面臨創紀錄的高通膨壓力之際，利率將提高25個基點。歐洲央行表示，計劃下次在9月會議上再度升息，幅度取決於經濟前景。

歐洲央行表示，預期2022年通膨率將飆升至6.8%，然後在2023年和2024年分別放緩至3.5%和2.1%。

歐洲央行說：「這些預測表明，通膨將在一段時間內維持在不理想的高點。」

由於俄羅斯入侵烏克蘭，對全球經濟造成嚴重破壞，歐洲央行今天將歐元區2022年和2023年經濟成長預測分別下調至2.8%和2.1%。

歐洲央行發表聲明說，俄烏戰爭「正在擾亂貿易，導致原料短缺，並造成能源和大宗商品價格上漲」；並說，「這些因素將繼續影響信心並抑制成長，尤其是在近期」。

歐洲央行3月曾預期今年成長率將達到3.7%，然後在 2023年和2024年分別放緩至2.8%和1.6%。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110609