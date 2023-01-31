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2022年買賣移轉創3年新低 房仲估今年房市續量縮

2023/1/31 14:24
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（中央社記者賴言曦台北31日電）內政部統計月報最新資料顯示，去年全台建物買賣移轉共31.8萬棟，年減8.6%，為近6年來首度衰退，並創近3年新低。房仲業者指出，去年房市在多重因素干擾下，買氣轉趨保守，預估今年房市恐持續量縮，並以自用買盤為主。

進一步觀察六大都會區去年買賣移轉棟數，除了台中年增1.4%外，其他皆呈現衰退，當中又以高雄、台南分別年減17.3%、13.7%最多。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，高雄、台南減少幅度明顯，主因是短期內價格上漲速度太快，導致買氣急凍。展望房市，隨著平均地權條例即將上路，研判建商應會更為保守，未來市場恐僅有自用與成屋成為交易主力，市場動能長期堪憂。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，今年由於經濟情勢不明及平均地權條例修法過關，助長市場觀望心態，預估今年全國買賣移轉數將持續量縮，甚至面臨力保30萬棟的壓力。

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相較於去年買賣移轉棟數創近3年新低，2022年全年建物繼承與贈與移轉卻呈現量增。據內政部統計，去年全年建物繼承移轉登記逾7萬棟，創歷史新高；贈與移轉則約4.9萬棟，數量寫下7年新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，繼承移轉登記增加，主要與人口老化有關；另外，整體環境對房市支撐力道減退，預估在近期經濟表現疲弱、通膨預期降溫、政策打擊炒房等因素匯聚下，民眾對未來房價看法漸趨保守，自用當道仍會是今年的房市主軸。（編輯：楊蘭軒）1120131

#內政部
#徐佳馨
#張旭嵐
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