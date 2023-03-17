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不敵燃料成本壓力 歐美日韓電價漲幅最高達7成

2023/3/17 20:14
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（中央社記者曾智怡台北17日電）燃料價格高漲之下，全球電力公司虧損雪球越滾越大，為維持營運，調漲電價勢在必行，例如韓國國營電力公司，去年漲電價後，民生、工業電價較2020年增加逾2成；電力自由化的英國漲幅甚至高達73%。

去年俄烏戰爭爆發，國際燃料價格大漲，台電去年燃料成本翻倍暴增為新台幣6163億元，全年虧損達2675億元，為避免台電面臨破產結局，政府接連出手增資、電費補貼，讓其得以穩健經營。

不只台電，電業虧損已然成為全球性現象，例如和台灣一樣電業由國營管制的韓國，去年虧損超過7000億元。

面對燃料成本上漲，各國採取包括調漲電價等應對手段，舉凡歐美日韓等國皆已調漲電價，累積調幅最高達7成。

以韓國為例，去年調漲電價後，民生電價較2020年調漲2成、工業調漲27%；截至去年底，韓國民生電價每度3.15元、工業電價每度3.04元；今年第1季再調漲為民生每度3.76元、工業每度3.84元，與台灣現行電價民生每度2.69元、工業每度2.76元相比，高出超過35%。

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電力市場管制併行的鄰國日本，去年民生電價較2020年多出30%，每度電為7.73元；工業電價差距甚至達56%，每度電為5.91元。電業同樣受政府部分管制的法國，民生、工業電價調幅分別為10%、47%，調漲後每度電為6.68元、4.79元。

電力自由化國家電價漲幅更為驚人，例如英國民生、工業電價調幅均突破7成，達約73%，2020年民生電價為7.25元，去年大升至12.53元；工業電價則從每度4.77元，陡升至8.23元。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1120317

#台電
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