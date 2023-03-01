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利空籠罩又逢過年 1月房貸餘額創近7年最大減量

2023/3/1 18:13
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）房市本已利空罩頂，今年1月又逢史上最長春節連假，工作天數大減，房市交易量急凍，中央銀行今天公布的1月房貸餘額罕見縮水，單月大減新台幣108億元，創下近7年最大減量。

央行今天公布1月房貸餘額為新台幣9兆3665億元，單月大跌108億元，年增率也持續放緩至5.61%，創2019年9月以來最低增速。

央行官員說明，1月春節連假長達10天，工作天數大減，建物買賣移轉棟數大幅縮水，往年春節當月常發生同樣情況。

至於1月房貸餘額創下近7年最大減量，央行官員表示，回顧歷年數據，其實農曆春節當月的房貸餘額減少不算罕見，2016年、2017年都減少，只是2018年美中貿易戰爆發後，台商回流帶動房地產交易活絡，而後2020年COVID-19疫情之下資金極度寬鬆，讓房市更為火熱。

央行官員指出，近幾年房市熱絡蓋掉的春節因素，房貸餘額持續成長，但回顧更之前的數據，農曆春節當月餘額減少不算少見。

除了春節因素，央行官員坦言，政府持續推動房地產健全方案、央行升息發酵以及平均地權條例三讀通過，均讓市場觀望氛圍轉濃，民眾購屋決策更審慎。

央行今天同步公布1月建築貸款餘額為3兆1213億元，月增234億元，年增10.19%，延續下滑趨勢，寫下2019年7月以來最低增速。

央行官員表示，房市降溫加上大環境不佳，建商推案趨於保守，使得建築貸款增速持續放緩。（編輯：潘羿菁）1120301

#央行
#中央銀行
#建築房貸餘額
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