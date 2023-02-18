建案銷售期拉長 六都5個月完銷、新竹最好賣

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（中央社記者賴言曦台北18日電）數字科技旗下591新建案調查近2年六大都會區、新竹縣市公開建案銷售狀況，發現新北、桃園、台中及高雄等地建案平均約5個月才能完銷；反觀新竹地區銷售時間雖然增加，但平均只要2個多月就能賣完。

591新建案指出，隨著升息及打炒房等利空環伺，市場觀望氣氛持續累積，目前不只建商推案力道有減弱跡象，買方猶豫期也持續延長，導致建案銷售時間增加。

進一步觀察六都及新竹縣市公開建案銷售狀況，台北市建案銷售時間雖然是各縣市中最久的，但因為去年有不少中小型個案進場，使整體銷售時間從6.4個月縮短至5個月左右；新北市因個案戶數量體大且周遭競品多，價格又維持高檔的情況下，買方考慮期拉長，拖累建案銷售速度，平均銷售時間5個月左右。

桃竹地區則呈現一冷一熱，桃園市近年雖然因房價親民及交通建設陸續完善，推動區域內重劃區、蛋白區推案數量增加，但因為升息導致購屋族提高房貸負擔，加上買家對房價走勢產生疑慮，使當地平均要花近5個月才能完銷。

新竹縣市因為市中心及精華地段房價高漲，導致購屋族向外出走，讓完銷時間小幅增加；但由於當地推案大多是量體有限的小型建案，因此從公開到完銷只要2個多月，銷售速度仍比六都各縣市快。

中南部方面，台中市因為去年房市過熱及捷運等利多出盡，市場熱度趨冷，讓建案平均需要約5個月才能完銷。

台南、高雄市2021年受惠市場熱錢湧入及科技業題材發酵，帶動投資客進場，但2022年下半年受房市風向轉變，加上周邊房價不斷堆疊產生排擠效應，導致原先計劃買房的購屋族態度轉向保守，拉長建案銷售時間，平均完銷時間近5個月。（編輯：張良知）1120218