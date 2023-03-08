房市吹冷風 國銀房貸餘額15年來首見衰退

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（中央社記者謝方娪台北8日電）央行升息驅動房貸族加速還款，加上1月適逢春節長假導致交易量縮減，金管會公布今年1月底國銀房貸餘額降至新台幣9.31兆元、月減113.55億元，為金管會自2008年有統計以來首見衰退。

金管會公布最新統計顯示，截至2023年1月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額降至9兆3180億元、月減113.55億元或0.12%，年增率則續降至5.56%，創2019年10月以來、40個月新低。

另1月底建築貸款餘額達3兆4876億元，月增253.43億元或0.73%，年增率降至9.43%，續創42個月新低。

合計購置住宅貸款及建築貸款年增率降至6.59%，創2019年9月以來、41個月新低。

金管會銀行局副局長童政彰分析，國銀房貸及建融年增率持續呈現下降趨勢，主因仍是升息帶動房貸利率走高、通膨未除導致建材價格上漲，建商推案轉趨謹慎保守等因素導致。

另引起外界注意的是，1月國銀房貸餘額月減逾百億元，為金管會自2008年有此統計以來，首度呈現衰退。

童政彰說明，1月恰好適逢農曆春節，銀行工作天數減少、交易量縮減，加上升息影響下，房貸族還款動作較積極，可以還款會盡量還，導致國銀房貸餘額首次出現減少的現象。

觀察國銀不動產放款品質，2023年1月底購置住宅貸款逾放餘額增至64.11億元、不過逾放比連6個月持平於0.07%；建築貸款逾放餘額降至26.51億元、逾放比連5個月持平於0.08%。

另依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會統計同步揭露，2023年1月底銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額為13.4兆元、月減0.01兆元，存款總餘額及金融債券發售額為50.73兆元、月增0.28兆元。

依銀行法第72條之2規定設算，1月底銀行不動產放款平均比率為26.41%，創2019年9月以來新低，月減0.17個百分點。

檢視個別銀行數據，比率在29%以上銀行已連6個月掛零；比率在28%至29%的銀行有3家、比率在27%至28%的銀行有11家，雙雙與去年底持平。（編輯：趙蔚蘭）1120308