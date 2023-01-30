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升息效應發酵 去年12月新承做房貸利率攀7年新高

2023/1/30 18:09
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）升息效應發酵，中央銀行今天公布去年12月的五大銀行新承做房貸平均利率持續走揚、升抵1.864%，創下2016年1月以來的新高紀錄，且在升息與政府打炒房政策夾擊之下，房市交易已明顯降溫。

央行統計，去年12月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.749%，較11月的1.596%上升0.153個百分點，且為2015年7月以來最高。

進一步觀察各類貸款利率，受到央行12月升息影響，均較11月上升，其中資本支出利率2.207%為2015年12月以來新高，週轉金利率1.696%則是2015年7月以來新高。

至於12月五大銀行新承做房貸情況，金額達新台幣644.95億元，月增43.65億元，房貸利率持續走高至1.864%，月增0.013個百分點。央行經研處副處長蔡惠美表示，房貸利率還未完全反映升息因素，今年1月會更顯著。

成交量的部分，蔡惠美指出，按照往年經驗，農曆年前會有一波交屋潮，因此去年11、12月的六都建物買賣移轉棟數月增率都是正成長。

不過去年12月新承做房貸金額僅644.95億元，明顯低於2021年底的830億元，蔡惠美解釋，一方面是2021年房市熱絡、基期較高，另一方面，央行升息加上政府打炒房政策發酵，市場交易量逐步走緩。

蔡惠美補充，市場走勢取決於供給及需求，除了升息與政策，外在大環境、經濟成長的不確定性也都可能影響房市景氣。

蔡惠美也說，平均地權條例今年1月三讀通過，是否會進一步對房市產生影響，可以再持續觀察。

央行統計，去年12月五大銀行購屋、資本支出、週轉金及消費性貸款等4大類新承做放款金額合計為1兆2607億元，月增1234億元，創下統計以來新高。

蔡惠美說明，景氣好時，企業因應貿易需求或是營運擴張，資金需求提高；景氣不好時，融通需求增加，需求同樣會成長，因此較難從數字判斷景氣向上還是向下，需要持續關注。（編輯：趙蔚蘭）1120130

#蔡惠美
#央行經研處
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蔡惠美
央行升息發酵 11月M1B增速放緩、死亡交叉擴大年關將至 11月新承做房貸攀高、週轉金創歷年次高
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