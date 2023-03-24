央行升息 政院：已規劃協助55萬戶中低薪房貸族

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（中央社記者賴于榛台北24日電）央行宣布升息半碼，行政院今天表示，全額補貼勞工紓困貸款因升息所致負擔；另外，青年創業及啟動金貸款、就學貸款、紓困振興貸款則不受升息影響，也已規劃協助55萬戶中低薪房貸族。

中央銀行昨天舉行理監事會議，宣布利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。

政院今天發布新聞稿指出，考量央行升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，政府除了超前部署提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔，也針對勞工、青年、學生，以及受疫情影響等特定族群，持續提供利息補貼的協助。

政院表示，申辦紓困貸款的勞工屬經濟相對弱勢族群，此次因應央行升息，勞工紓困貸款利率由2.22%提高為2.345%，為減輕勞工朋友的生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼159萬勞工升息半碼的貸款利息。

不受升息影響，仍由政府補貼的政策貸款項目共3類，包含青年創業及啟動金貸款，原先貸款金額新台幣100萬以下，就提供5年利息全額補貼，此次利率調升差額也將由政府全額吸收；第二則是就學貸款，教育部將協助補貼因升息所增加的利息，所有辦理就學貸款的在學學生皆不會因升息而增加利息負擔，畢業後還款者如欲申請緩繳本息，緩繳期間利息也是政府全額吸收。

第三，經濟部主管的紓困振興貸款，包括舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款且享有利息補貼的業者，本來就依郵政定儲機動利率提供補貼，將配合央行升息，調整補貼金額，但仍是受限每家事業的補貼額度上限。

房貸部分，政院說，青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125%）至民國113年底，且政府已經超前部署在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔，提供符合資格者3萬元的定額支持，預估約有55萬戶中低薪房貸族受惠。（編輯：張均懋）1120324