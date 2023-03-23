升息持續發酵 2月新增房貸利率1.98%創逾7年半新高

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（中央社記者蘇思云台北23日電）升息效應持續發酵，中央銀行今天公布2月五大銀行新承做房貸金額新台幣462.65億元，月增93.11億元；新承做房貸平均利率則持續走揚、升達1.98%，創下2015年7月以來新高紀錄。央行今天宣布升息半碼，後續也將反映在房貸利率上。

中央銀行每月公布台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行的新增放款金額與利率，由於五大銀行房貸市占率合計約4成，因此相關數據變化，被視為房市景氣風向球。

央行今天統計2月五大銀行新承做房貸金額為462.65億元，月增93.11億元。央行官員解釋，由於今年1月碰到農曆年，工作天數較少，民眾也比較少在過年交屋，因此2月的金額相對成長，也反映在2月六都建物買賣移轉棟數月增率呈現25.4%。

央行統計，五大銀行新增房貸利率則持續走高，月增0.027個百分點，來到1.98%，創下2015年7月以來、逾7年半新高。央行官員表示，銀行與民眾房貸合約有月調整、季調機制，貨幣政策效果確實會有遞延性，央行今天宣布升息半碼，升息效應也會慢慢顯現，後續可能還會進一步反應在房貸利率上。

如果觀察房價相關指標，以象徵中古屋行情的信義房價指數而言，2月大台北地區房價月增0.92%、年增4.56%，年增率較1月的4.98%也有縮減。

其中，台北市房價月增0.08%、年增2.93%，新北市房價月增2.01%、年增6.73%，兩者年增率較1月都有微幅下滑。

央行今天同步公布2月金融情況，M1B年增率下降至2.03%，主要是活期性存款成長減緩所致；M2年增率上升到6.80%，主要是外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升。累計今年1至2月M1B及M2平均年增率分別為2.38%及6.73%。（編輯：潘羿菁）1120323