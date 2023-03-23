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Fed鴿派升息股匯雙漲 新台幣連3升收30.372元

2023/3/23 18:21（3/23 18:35 更新）
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新台幣23日兌美元收30.372元，大升1.54角，創逾1個月新高。（中央社檔案照片）
新台幣23日兌美元收30.372元，大升1.54角，創逾1個月新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）美國聯準會如預期升息1碼，央行傍晚則意外跟進升半碼，外資匯入下，新台幣今天明顯走揚，新台幣兌美元今天收盤收30.372元，大升1.54角，創逾1個月新高。台北及元太外匯市場總成交金額放大到21.86億美元。

美國聯準會（Fed）升息1碼，美股收黑，台股今天開低跌破15700點，不過盤中權值股走揚，終場上漲103.49點，收在15863.95點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超188.38億元。

外匯交易員表示，外資匯入，加上美元指數走弱，新台幣今天放量走揚，央行也出手適時調節；新台幣兌美元今天開盤價為30.47元，最高30.314元，最低30.47元，最後收30.372元，升值1.54角。

外匯交易員表示，亞洲貨幣今天都明顯走揚，央行傍晚出乎意外宣布升息半碼，新台幣短期可能偏升整理，不排除可能挑戰30元大關。

根據央行臉書截至下午4時統計，美元指數貶1.01%，歐元升1.3%，韓元大升2.3%，日元升1.26%，人民幣升0.92%，新加坡幣升0.81%，新台幣升0.51%，越南盾升0.11%。（編輯：林淑媛）1120323

#央行
#美國聯準會
#聯準會
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