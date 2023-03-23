電金翻揚 台股漲百點收15863點創9個月新高

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（中央社記者吳家豪台北23日電）美國聯準會（Fed）升息1碼，美股收黑。台股今天開低跌破15700點，盤中權值股走揚，推升指數突破前波高點15879點；終場收在15863.95點，上漲103.49點，寫下去年6月15日以來收盤新高。

台股今天成交金額達新台幣2302.48億元，電子股上漲0.78%，成交比重約65%；金融股上漲0.67%，航運股下跌1.09%。

電子權值股台積電開低走高，以538元作收，漲幅0.94%；聯發科收在793元，上漲1.54%；高價IC設計股信驊、創意分別上漲2.5%及3.02%。

航運貨櫃三雄今天同步下挫，長榮跌幅1.24%，收159.5元；陽明下跌1.84%，收64.1元；萬海小跌0.71%，收在69.9元。

金融股今天持續反彈，擬動用公積配息的國泰金上漲0.48%，收41.55元；富邦金上漲0.53%，收在56.5元。

國泰證期指出，歐美金融業風險回落，帶動股市反彈，短期技術面仍強勢，有助於反彈格局延續。（編輯：張良知）1120323