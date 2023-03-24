升息租屋族憂房東轉嫁成本 林右昌：依租約走不能隨意漲價

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（中央社記者高華謙新北24日電）中央銀行昨天宣布升息半碼，租屋族擔心房東轉嫁成本。內政部長林右昌今天說，房東不能隨意提出漲價要求，也不是央行升息房東就可以漲價，這是兩件事，一切依房屋租約進行。

中央銀行23日舉行理監事會議，決議升息半碼、利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。

林右昌今天到新北市淡水區出席「淡海安居」社會住宅動土祈福儀式，會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，央行升息對房貸影響，有何政策因應。對此，林右昌指出，央行升息不是第一次，全球經濟環境壓力也很大，所以這是總體經濟部分；至於相關策略，行政院會做整體考量。

媒體提問，中央銀行昨天宣布升息半碼，租屋族擔心房東轉嫁成本；另關於租屋黑市問題，未來該如何改善。

林右昌回答，房東不能隨意提出漲價要求，也不是央行升息房東就可以漲價，這是兩件事，一切依房屋租約進行。

他指出，租屋黑市問題是很多房東不願意曝光、可能也沒納稅，這部分涉及稅制與其它相關政策，目前正全面研擬，之後有配套措施會提出全面性報告。

媒體詢問，去年開始淡海新市鎮傳出供給過剩，為何還在這裡蓋社宅。

對此，林右昌表示，這是兩件事情，商業房供需由市場決定，也與價格有關，如果價格修正，也會有購屋族考慮。

他指出，社宅是針對部分符合資格的民眾需求進行長遠推動，更何況今天「淡海安居」社宅動工，民國116年才會完工，這個政策方向不會改變，且包括包租代管政策都會持續推動，協助解決民眾住房、租屋需求。（編輯：戴光育）1120324