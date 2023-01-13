勞動部：避免勞保水位下降 政院會每年撥補

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（中央社記者張雄風台北13日電）行政院特別條例草案中，預計撥補勞保、健保及台電共新台幣1000億元。勞動部今天表示，勞保分到多少仍需各部會討論，並送立法院審議；目前政院每年撥補，避免水位再急劇下降。

行政院會通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼；草案通過後將送立法院審議。

勞動部今天舉辦「112年全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查」，北區針對桃園煉油廠勞檢。勞動部次長王安邦接受媒體聯訪時表示，特別條例是總統國安層級的會議，會有撥補勞保、健保和台電等，至於分配數額要等行政院邀集部會開會後才能確定。

行政院自2020年起分別撥補勞保基金200億元、220億元及300億元，今年預定撥補450億元。

王安邦指出，因為原本行政院今年就已經要撥補勞保450億元，所以可以預見一定比450億元多；實際要開完會後、通盤考量再向外報告，至於開會時間則尚未確定，現在通過院會，要通過立法院審議才算完備程序，接下來要看立法院審議的程序和安排。

由於勞動部長許銘春之前曾在立法院備詢時提到，根據精算報告需溢注1000億元以上才不破產。王安邦解釋，這是精算報告的概估，但勞保包括收支及其他投資效益；之前部長說每年要撥補1000億元，是避免勞保基金水位再往下降的一種計算方式。

王安邦強調，至於未來每年撥補多少，都還會有變動；但他也坦言財務部分，在社會有共識的狀況下勢必要有調整，不然現在水位逐步下降，對財務不健康。

媒體追問，是否會啟動勞保年改。王安邦指出，目前做法就是政院每年撥補，避免水位再急劇下降，接下來怎麼處理就是凝聚共識，透過社會對話、工作坊等方式，過去勞動部都有做，會持續推動。

王安邦說，外界講勞保「破產」，但勞保是政府做的保險，在概念上政府不倒，勞保就不會倒；水庫水位會受影響，但政府在負保證給付責任。（編輯：管中維）1120113