勞保改革方案 許銘春：巨大工程持續與各界溝通

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（中央社記者范正祥台北9日電）立委關注勞保改革方案，勞動部長許銘春今天表示，這件事情真的是一件巨大工程，因為牽涉到1000多萬名勞工的權益，而且各職域、各職類勞工各個情況和意見也都不同，會持續與各界溝通。

立法院朝野黨團今天繼續協商民國112年度中央政府總預算案，晚間討論勞動部預算案，處理國民黨團提案時，國民黨團擔心117年勞保基金面臨破產，要求勞動部於今年底以前提出勞保改革方案，以確保1000萬名勞工權益。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，立法院每個會期都在追問什麼時候可以提出勞保改革方案，而勞動部都是回答還在溝通；勞保改革方案遲未提出，如果不讓勞保的財務惡化，推估每年必須撥補新台幣1000億元至1500億元。

許銘春回應，這件事情真的是一件巨大工程，因為牽涉到1000多萬名勞工的權益，而且各職域、各職類勞工各個情況和意見也都不同，所以會持續與各界溝通，會視整個溝通和蒐集意見情形，審慎通盤規劃。

曾銘宗追問還要溝通多久，許銘春說，目前沒有辦法給具體答案，因為全國工會很多，加上之前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，無法到各地與工會座談，現在疫情比較趨緩，會拜訪各工會蒐集意見，繼續努力溝通。

行政院主計總處主計長朱澤民呼籲，不同的政黨，大家共同來努力解決這問題，這是「共業」；民進黨團總召柯建銘也表示，「國家是大家的，朝野要合作。」

對於國民黨團的提案，因為民進黨團有不同意見，協商決定暫予保留另待處理。（編輯：張均懋）1120109