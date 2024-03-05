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瘦肉精事件專家委員會報告 陳建仁：盼本週內有結論

2024/3/5 17:00
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（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨立委何欣純今天質詢行政院長陳建仁表示，台中瘦肉精食安事件發生後，陳建仁曾承諾舉行專家委員會，將於3月就會對外統一說明會議結論，目前進度如何。陳建仁回應，已收到農業部關於專家委員會報告，他希望本週內有結論。

陳建仁今天率領各部會首長赴立院施政總質詢，針對台中市政府食安事件，陳建仁日前在立法院備詢時曾表示，政府於2月21日召開專家委員會，希望在3月有結果。何欣純詢問，專家委員會已經開完，民眾都相當關心食安問題，大概什麼時候會對外公布。

陳建仁回應，他已經收到農業部對於專家委員會的報告，他是希望在這週內有結論。衛福部長薛瑞元透露，目前正在簽辦，這兩天就會送到行政院，會由行政院來說明。

何欣純除了要求政府能盡快說明之外，也提到行政院副院長鄭文燦日前邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋，力挺台灣豬肉，她希望陳建仁出面邀請台中的立委也一起共襄盛舉。

陳建仁表示，這是一個很有趣的安排，總質詢之後他來安排。（編輯：張若瑤）1130305

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