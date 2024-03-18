總質詢風波 柯建銘籲冷靜面對校正回歸就好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北18日電）立法院15日發生總質詢風波，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，立法院長韓國瑜將於中午12時30分邀請各黨黨鞭協商，他希望大家冷靜面對，建議校正回歸就好，恢復所有立委的質詢權。

立法院會15日下午施政總質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束。多名民進黨立委向當天主持議事的韓國瑜抗議，並提出補救訴求；韓國瑜表示，願意協助儘速邀集3黨團總召協商，尋求妥適處理方式。

柯建銘今天接受媒體聯訪，針對何時要黨團協商，及很多民進黨立委也想參與協商等議題，作相關說明。

柯建銘說，韓國瑜上週有聯絡，本來約今天上午11時，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁說台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌有事，因此改為今天中午12時30分。

柯建銘指出，韓國瑜當初通知是邀請各黨黨團黨鞭，這屬於朝野協商還是私下談，稍後要先定位清楚，至於有意見的立委要來，他不建議，不過除了民進黨立委陳亭妃以外，因為陳亭妃的說法是關鍵。

柯建銘說，希望大家中午談的時候能冷靜、平心靜氣面對事情，避免以後發生類似情形，他的建議是校正回歸就好，恢復所有立委的質詢權，而且過去有案例，即朝野立委之前因為美豬爭議在議場吵很兇，時任國民黨立委費鴻泰拒絕上台質詢，但後來大家還是協商，讓費鴻泰重新質詢。

媒體追問，黃國昌稱不知道綠營要跟韓國瑜對決什麼。柯建銘指出，他剛才講話有對決的氣氛嗎，等一下就要協商，怎麼會是對決，大家可以好好冷靜談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於黃國昌稱是民進黨立委自己遲到，柯建銘指出，不是民進黨立委遲到，是因為當天議事人員太晚通知國民黨立委羅明才，而且當天議場內的螢幕是在下午2時10分才更正為羅明才第一個質詢，而羅明才從外面飆車趕回來，也通知主席台可能會慢3、5分鐘，但因為沒有等，所以骨牌效應發生。

此外，陳亭妃也於民進黨團記者室接受媒體聯訪，還原15日上午11時40分左右的議場狀況，以及出示她和民進黨立委邱議瑩更換質詢順序的證明，待會朝野協商時，她將要求韓國瑜調監視畫面，還原真相。（編輯：蘇志宗）1130318