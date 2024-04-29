南非5月大選將至 長年執政黨恐失去多數席位

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（中央社約翰尼斯堡29日綜合外電報導）南非將在下個月舉行大選，可能為國內帶來30年來最重大的政治變革，因為執政黨「非洲民族議會」（ANC）恐將失去議會多數席位。

法新社報導，南非超過2700萬選民已登記參加5月29日大選投票，準備選出新一屆國民議會（National Assembly）議員，接著將由共400席的國民議會議員選出總統。

在南非已故反種族隔離指標人物曼德拉（Nelson Mandela）帶頭反抗白人少數統治後，他所屬的「非洲民族議會」自1994年國內首次舉行不分種族的民主大選以來，每次都在全國選舉中輕鬆贏得50%以上選票。

但這種情況可能即將改變。

由於人們日益對「非洲民族議會」的執政感到失望，其民調表現並不樂觀，批評者指出，「非洲民族議會」未能兌現許多承諾。

71歲的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）27日為「非洲民族議會」辯護，稱如今的南非「絕對比30年前好得多」。

他提及，南非在平等和受教育機會方面取得進步，展開旨在解決種族不平等的土地改革，還有進行房屋和醫院的建設。

但當地失業率高達32%，犯罪率仍高得驚人，鐵路、公路、港口及發電站等基礎建設老化，拖累了南非這個非洲工業化程度最高的經濟體，全國6200萬人口還經常面臨停水和停電問題。

根據世界銀行（World Bank）資料，南非是世界上貧富差距最大的國家。

「非洲民族議會」還因一系列腐敗醜聞名譽受損，2021年地方選舉得票率首次未過半，跌破具象徵性意義的50%門檻。

民調機構易普索（Ipsos）上週公布的民調顯示，「非洲民族議會」的支持度僅略高於40%。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130429