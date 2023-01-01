克羅埃西亞改用歐元 成為申根區第27國

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（中央社薩格勒布1日綜合外電報導）克羅埃西亞今天開始改用歐元，並加入歐洲免護照的申根區（Schengen zone），這是克羅埃西亞近10年前加入歐盟後的兩個重要里程碑。

法新社報導，克羅埃西亞當地時間2022年12月31日午夜過後告別舊貨幣庫納（kuna），成為歐元區第20個成員國。克羅埃西亞現在也是全球最大的免護照申根區的第27個國家，申根區超過4億人可在成員國之間自由旅行，不須出示護照。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於今晚訪問克羅埃西亞，以紀念這一重要時刻。

專家表示，在俄羅斯入侵烏克蘭、導致食品和燃料價格暴漲和全球通貨膨脹率飆升之際，採用歐元將有助於保護克羅埃西亞的經濟。

但克羅埃西亞人的心情其實憂喜參半。雖然他們樂見結束邊境管制，但有些人對於改用歐元表達憂慮，右翼反對派團體表示，這只會讓德國和法國等大國受益。

來自薩格勒布、領取退休金的63歲民眾戈爾馬奇（Drazen Golemac）說：「我們將會迫切需要庫納，物價會上漲。」

旅行社員工帕維奇（Marko Pavic）認為「克羅埃西亞加入了精英俱樂部」。他告訴法新社：「歐元已經是一種衡量價值的標準，從心理上而言，這並不是什麼新鮮事，加入申根區對旅遊業來說是好消息。」

在克羅埃西亞，使用歐元早已經很普遍。克羅埃西亞人長期來一直使用歐元為他們最寶貴的資產計價，例如汽車和公寓，這表明他們對自己的貨幣缺乏信心。

約80%銀行存款以歐元表示金額，克羅埃西亞的主要貿易夥伴也在歐元區。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120101