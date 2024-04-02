歐盟買疫苗爆輝瑞門涉貪疑雲 歐檢署接手偵辦

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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩於COVID-19疫情高峰期間與輝瑞（Pfizer）高層洽購疫苗的協商疑涉刑事不法，最新進展是歐洲最高檢方的歐洲檢察署已介入偵辦。

政治新聞網Politico.eu指出，根據他們所見訴訟文件及比利時列日（Liege）檢察署發言人說法，歐洲檢察署（EPPO）近幾個月接手比利時檢方，以「妨害公務、滅證（銷毀簡訊）、貪瀆與利益衝突」等案由調查范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

報導指雖然歐洲檢察署接手調查，目前全案尚無人被控罪。

本案是一名在地陳情人鮑爾丹（Frederic Baldan）告發刑事不法後，列日檢方2023年初立案調查，隨後匈牙利與波蘭政府也加入提告行列；不過波蘭在親歐派勝選當家後撤告。

鮑爾丹的告發主要圍繞范德賴恩和輝瑞老闆兼執行長博爾拉（Albert Bourla），兩人在疫情高峰期間促成歐盟最大筆疫苗採購協議前互傳的簡訊，此事被外界稱為「輝瑞門」（Pfizergate）疑雲。

紐約時報首先披露兩人透過簡訊商定疫苗採購協議條款，紐時聲請索閱簡訊內容遭拒後，對歐盟執委會打行政官司。

歐洲檢察署接手偵辦的消息，可能導致范德賴恩在這筆估計價值逾200億歐元（約新台幣6880億）龐大疫苗採購裡的角色遭進一步檢視。歐檢署負責偵辦泛歐金融犯罪，理論上可從歐盟執委會辦公室或歐洲其他國家（如范德賴恩的本國德國）查扣手機等相關物證。

事態發展正值微妙時刻，因為歐盟的觀察圈預期范德賴恩可望連任歐盟執委會主席。

這筆疫苗採購是2021年疫情最嚴重時談判達成，當初被視為范德賴恩政治生涯一大加分，但之後因購買數量之大引人側目。Politico.eu去年底發現，至少價值40億歐元的疫苗被浪費，迫使歐盟得與輝瑞重談合約。

另有外電指出，范德賴恩直接與博爾拉互傳簡訊敲定合約，缺乏透明度惹議；據雙方2021年簽署的合約，歐盟要在2023年底前向輝瑞購買9億劑疫苗，然後可選擇是否額外加購9億劑，但如今歐盟各地庫存數以百萬計疫苗閒置，恐只能銷毀。

由於需求下降，合約規定的前9億劑裡還有約一半尚未交付，歐盟更沒打算額外加購。消息人士透露雙方在討論將期限延長至2024年下半年的可行性。（譯者：陳亦偉）1130402