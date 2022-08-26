莫德納控告輝瑞/BNT 侵害其專利開發COVID疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國生物技術公司莫德納今天宣布對疫苗競爭對手輝瑞/BNT提起告訴，指他們在開發COVID-19疫苗時，侵犯其專利。

法新社報導，莫德納（Moderna, Inc.）在聲明中指出：「莫德納認為輝瑞和BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗侵犯莫德納於2010年和2016年間申請、涵蓋莫德納mRNA基礎技術的專利。」

莫德納稱，已向美國麻薩諸塞州聯邦地區法院（District Court in Massachusetts）和德國杜塞道夫地方法院（Regional Court of Dusseldorf）提起訴訟，索賠金額則未定。

路透社報導，美股開盤前，輝瑞（Pfizer）股價下跌1.4%、BNT（BioNTech）跌約2%。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中說：「我們提起這些訴訟以保護我們率先投資數十億美元去創造，並於COVID-19大流行之前10年間取得專利的創新mRNA技術平台。」

莫德納，以及輝瑞和BNT兩家合夥公司，是最早開發COVID-19疫苗的兩個集團。

總部設在美國麻州劍橋（Cambridge）的莫德納，是信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）技術的創新先驅，這項技術使疫苗開發商能以前所未見的速度開發出COVID-19疫苗。

過去需要耗時數年的審批程序得以在數月之內完成，很大程度上歸功於mRNA疫苗的突破。mRNA疫苗教導人類細胞如何製造能夠引發免疫反應的蛋白質。

德國的BNT與美國輝瑞大藥廠締結夥伴關係時，也致力此一領域。

美國食品暨藥物管理局（FDA）2020年12月先對輝瑞/BNT授予緊急使用授權，莫德納於一週後獲得授權。

莫德納自行研發的COVID-19疫苗今年創造104億美元營收；輝瑞/BNT疫苗同期則約有220億美元營收。

莫德納指控輝瑞/BNT未經授權而複製莫德納早在COVID-19疫情爆發之前很久就取得專利的mRNA技術。（譯者：何宏儒/核稿：楊明暐）1110826