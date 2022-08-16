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輝瑞執行長接種4劑疫苗 確診COVID-19症狀輕微

2022/8/16 09:17
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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）董事長兼執行長博爾拉（Albert Bourla）的COVID-19篩檢結果呈陽性反應，他今天說自己症狀非常輕微。輝瑞是全球COVID-19疫苗的主要製造商之一。

美聯社報導，博爾拉說，他已開始服用輝瑞的抗病毒藥丸Paxlovid，同時正在隔離，等待康復。

博爾拉接種了4劑輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。他透過輝瑞發布的簡短聲明表示，他相信自己很快會康復。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），自輝瑞/BNT的兩劑型疫苗一年多前上市以來，全美已有超過1.28億人完整接種，還有近6100萬人接種了第3劑。

科學家認為，這款疫苗仍提供有效保護力，可預防住院和重症。但病毒不斷變異，也讓疫苗更難預防各種疾病型態的發展。

輝瑞和美國生技公司莫德納（Moderna）正針對新的病毒變種提供更新的疫苗，盼於秋天供民眾接種。

研究也顯示，若在症狀剛出現就服用口服藥Paxlovid，對預防重症非常有效。

輝瑞/BNT疫苗和Paxlovid是市面上最暢銷的COVID-19疫苗和治療藥物，兩者在今年第2季合計替輝瑞帶來近170億美元銷售額。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110816

博爾拉
輝瑞BNT：5歲以下幼童接種3劑BNT疫苗 安全且有效
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