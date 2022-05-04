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COVID疫苗銷售佳口服藥需求高 輝瑞Q1獲利大增

2022/5/4 14:36
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（中央社紐約3日綜合外電報導） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天公布的財報再次繳出佳績，在疫情規範逐漸鬆綁之際，輝瑞高層表示，有信心公司的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒藥物將有強勁需求。

輝瑞表示，在各國鬆綁社交距離和口罩規定之際，輝瑞旗下的口服抗病毒藥物Paxlovid將是政府降低疫情嚴重性的寶貴工具。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，輝瑞看到「對Paxlovid需求增加非常強勁的訊號，Paxlovid是我們最棒的工具之一」。

博爾拉提及對疫苗日漸疲乏的情況說，輝瑞正專心開發能提供1年免疫效力的疫苗追加劑。

由於疫苗大賣導致營收大增77%，來到257億美元，輝瑞第一季度獲利暴增61%，來到79億美元。

考量研發支出因素與匯率變動衝擊，輝瑞並下調全年獲利預測，從先前預估的每股6.35美元至6.55美元下修至6.25美元至6.45美元。

輝瑞共向179國出貨34億劑疫苗，其疫苗獲准可向大多數年齡層施打，但仍在研發5歲以下兒童使用的疫苗。

輝瑞預計今年共生產1.2億份的Paxlovid療程，並增加美國與其他市場通路。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110504

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