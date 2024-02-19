范德賴恩爭取連任歐盟執委會主席 有望再當5年

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（中央社柏林19日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天獲得她所屬的德國中間偏右政黨支持她連任，使她處於有利位置去爭取再執掌歐盟執委會5年。

在一次黨內領導會議上，德國在野黨、中間偏右的基督教民主黨（CDU）表態支持范德賴恩（Ursula von der Leyen）作為他們的歐盟執委會主席候選人。這證實外界普遍認為范德賴恩將尋求連任的臆測。

這位65歲的前德國國防部長現在很可能在3月羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）舉行的代表大會上，成為中間偏右的歐洲人民黨（European People's Party, EPP）候選人。歐洲人民黨匯聚44個國家的83個政黨與團體，是歐盟最大跨國中間偏右政黨，包括德國基民黨在內。

范德賴恩在記者會上表示：「我做出一個有自覺且經過深思熟慮的決定。我想競選連任，非常感謝基民黨今天提名我作為歐洲人民黨的最佳候選人。」

歐盟27個成員國的領導人將在6月歐洲議會（European Parliament）選舉後提名歐盟執委會主席。按照慣例，領導人們會從歐洲議會選舉結果排第一的黨團中選擇候選人。

儘管極右民粹政黨在一些歐盟國家崛起，民調顯示，歐洲人民黨聲勢仍大幅領先其他對手，而且歐盟領導人普遍支持范德賴恩，看來她很有可能連任。

范德賴恩是歐盟執委會史上首位女性主席，她帶領歐盟度過了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、英國正式退出歐盟以及俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後的騷亂。

歐盟現正聚焦加強安全，當前不僅有俄羅斯在其邊境發動戰爭，美國前總統川普（Donald Trump）也可能重返白宮。

范德賴恩週末在慕尼黑舉行的安全會議上表示，歐盟執委會將提出一套國防戰略提案，旨在透過聯合採購和協議，促成更高、更有效率的支出，從而為業界提供可預測性。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130219