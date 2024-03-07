歐洲議會最大黨表態 支持范德賴恩連任執委會主席

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（中央社羅馬尼亞首都布加勒斯特7日綜合外電報導）歐洲議會（European Parliament）最大黨、保守派的歐洲人民黨（EPP）今天表態支持歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩競選連任。

法新社報導，前德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）於2019年成為歐盟執委會史上首位女性主席。她曾帶領歐盟應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、英國脫歐以及俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後的騷亂等多重危機，目前正尋求新的任期，下一個任期將延續到2029年。

對於現年65歲的范德賴恩來說，歐洲人民黨的支持可謂至關重要。她需獲得歐洲議會的支持，才能繼續出任該職位。

在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的歐洲人民黨黨代表大會上，共400名黨代表投票支持范德賴恩，89人投下反對票。

投票完成後，范德賴恩向出席會議的黨代表（包括議員、政黨領袖以及12名國家元首和政府高層）表示感謝，並提到他們的「信任」、「支持」和「決心」。

她說，「距離選舉日還有90天…現在是時候走出去說服人民，贏得他們的認同了。」

歐盟27個成員國的領導人將在6月6日至9日的歐洲議會選舉後提名歐盟執委會主席。按照慣例，領導人會從歐洲議會選舉結果排第一的黨團中選擇候選人。

歐洲議會第2大勢力左派歐洲社會黨（PES）上週末在羅馬集會。該黨強調了6月選舉的重要性，並預計右派的支持率將大幅上升。（譯者：施施）1130307