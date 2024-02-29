歐洲議會通過外交安全兩報告 強調台灣與中國互不隸屬

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（中央社記者田習如布魯塞爾28日專電）歐洲議會大會今天通過兩項對歐盟外交及安全政策的年度評估報告，內容強調台灣與中國互不隸屬、唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人民，並譴責中國試圖以武力片面改變台海和平及穩定現狀。

歐洲議會（European Parliament）今天在史特拉斯堡召開全體大會，表決通過針對歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）的2023年度執行評估報告。

兩項報告決議案的重點包括，嚴重關切中國使用具敵意的假訊息，破壞對台灣民主及治理的信任，強調唯有台灣民選政府可在國際舞台代表台灣人民，並注意到以預防外交避免台海情勢升高的必要性。

議會報告強烈譴責中國持續軍事挑釁台灣，重申歐盟堅定反對任何單方面改變台海現狀的舉措，強調中國領土聲索不具國際法基礎。此外，報告鼓勵歐盟成員國增加在台灣海峽自由航行任務的頻率，並深化與台灣的安全對話，以阻止中國侵略。

報告還譴責中國阻撓台灣參與多邊國際組織，呼籲歐盟執委會（European Commission）及成員國支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關國際組織。

報告特別提請關注台灣在全球供應鏈和以規則為基礎的國際秩序所扮演的重要角色；重申歐洲議會長期對歐盟與台灣投資協定及任何有利於雙邊貿易及投資安排的長期支持，呼籲執委會立即與台灣就雙邊投資協定（BIA）開展預備性協商。

議會新聞稿特別提出對中國在俄烏戰爭角色的關切，指出前述報告標示了伊朗、白俄羅斯、北韓及中國在支援俄國戰爭機器上的角色。

相對的，今天上午執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在議會針對安全議題報告時，說到俄國、北韓和伊朗是一個「升高並帶來擾亂的極權聯盟」，但未提中國。

中央社記者因此向執委會發言系統提問，近期包括北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）、英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）等，都標舉中、俄、伊朗、北韓四國的聯繫和集體威脅性，歐盟是否不認為中國在極權國家帶來的安全挑戰之列。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）回覆，歐盟對中國的立場未變，歐中關係是歐盟最具戰略重要性和挑戰性的議題之一。中國同時是歐盟「協商的夥伴、經濟的競爭者和系統性的對手」。

她強調歐盟與中國交往是為了尋求實際可行、有效並具一致性的關係，以歐盟的價值和利益為基礎。最後並說中國的一黨體系對任何人來說都不是秘密。

歐洲議會「共同外交暨安全政策」是在546人出席下獲338票通過，「共同安全暨防禦政策」則是在537人出席下以350票通過。（編輯：陳正健）1130229