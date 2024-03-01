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美德外交次長通話 重申台海和平穩定重要性

2024/3/1 08:14（3/1 08:33 更新）
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美國國務院副國務卿康貝爾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國國務院副國務卿康貝爾今天與德國外交次長巴格通話，兩人重申維持台海和平穩定的重要性，也談到烏克蘭與中東議題。

甫上任的康貝爾（Kurt Campbell）今天與巴格（Thomas Bagger）通話。國務院發言人米勒（Matthew Miller）轉述兩人談話內容指出，兩人重申對烏克蘭對抗俄羅斯殘酷戰爭的堅定支持，也討論致力於防止中東衝突擴大，以及維護台海和平穩定的重要性。

康貝爾今天也在華府與到訪的南韓外交部長趙兌烈會晤，康貝爾重申美國對南韓的堅定承諾，並強調美韓同盟做為印太與其他地區和平、安全與繁榮的重要性。

兩人也討論美韓日三邊關係在因應最困難全球挑戰的重要性，並討論北韓近來的挑釁行為與言論，呼籲平壤恢復對話。同時討論俄羅斯與北韓令人擔憂的軍事合作，包括俄羅斯使用北韓飛彈攻擊烏克蘭，對區域穩定與全球防止核武擴散構成嚴重威脅。

康貝爾與趙兌烈也對中國支持俄羅斯國防工業基地感到耽憂，並強調對烏克蘭提供進一步武器支持的重要性。（編輯：陳惠珍）1130301

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