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吳釗燮：美是否維繫對烏承諾 為台海有事挺台指標

2024/3/2 20:49（3/2 21:18 更新）
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（中央社記者游凱翔台北2日電）外交部今天表示，部長吳釗燮接受外媒專訪指出，美國、西方國家持續支持烏克蘭至關重要，美國能否維繫對烏克蘭的承諾，也是一旦台海有事，美國能否支持台灣的重要指標，因此國際社會應持續援助烏克蘭。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮去底接受德國「明鏡周刊」專訪，訪談內容昨天出刊，標題為「台灣的未來會由烏克蘭決定嗎」。

吳釗燮受訪提到，俄羅斯入侵烏克蘭時，台灣深刻了解到，獨裁者不會尊重國際秩序與規則，俄軍侵烏的暴行及戰爭大規模的破壞也可能發生在台灣，因此台灣政府和民眾投注大量資源人道援助烏克蘭，希望台灣的支持可以鼓舞烏克蘭繼續勇敢對抗俄羅斯。

吳釗燮指出，若俄羅斯在侵烏戰爭中獲勝，勢必將鼓勵中國對外擴張，因此國際社會除了集體制裁俄羅斯和堅定支持烏克蘭外，也是在提醒中國領導人，如果獨裁政權攻擊民主國家，無論其對象是台灣、日本或菲律賓，必將受到國際一致反制。

針對若干西方國家應減少對烏克蘭援助轉而支持台灣對抗中國的說法，吳釗燮表示不贊同。他強調，美國及西方國家持續支持烏克蘭至關重要，美國能否維繫對烏克蘭的承諾，也是一旦台海有事，美國能否支持台灣的重要指標。

吳釗燮表示，若俄羅斯侵烏最終取得勝利，不僅是烏克蘭的挫敗，也是西方國家未能保護民主國家免受專制國家侵略的重大挫敗，這將使北京解讀為美國及西方國家無法援助台灣，進而誤判並做出錯誤決策，因此國際社會持續向烏克蘭提供援助，對台灣來說至關重要。（編輯：張若瑤）1130302

#台灣
#烏克蘭
#吳釗燮
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