俄烏戰爭2週年遊行 駐歐盟代表李淳獲邀挺烏第一排

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（中央社記者田習如布魯塞爾25日專電）「歐洲首都」布魯塞爾今天舉辦俄烏戰爭2週年遊行，駐歐盟代表處組隊參加，手持「台灣支持烏克蘭」布條，代表李淳獲邀走在隊伍第一排並登台致詞。活動領導人告訴中央社「我們的心與台灣同在」。

因歐洲聯盟（EU）總部所在而有「歐洲首都」之稱的布魯塞爾，今天成為俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭2週年的示威遊行重鎮。在戰事僵持、美歐武器支援緩不濟急，甚至歐洲智庫民調顯示僅10%歐洲人認為烏克蘭將獲勝的低迷氣氛下，仍吸引超過7000人參與。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳於20日出席烏克蘭非政府組織「振興烏克蘭」（Promote Ukraine）等單位舉辦的支持烏克蘭講座，之後受邀參加25日這場遊行，代表處數十位人員也自行組隊參與。

「振興烏克蘭」示威活動組領導人庫茲妮（Olena Kuznym）接受中央社採訪表示，烏克蘭不只是為了它的土地和人民而戰，也是為了歐洲的和平及安全而戰，因此自由世界團結挺烏非常重要。

對於遠在亞洲的台灣也十分關心烏克蘭，她說：「我們的心與台灣同在，台灣的代表今天在遊行中與我們站在最前端，我們非常感激這種堅定不移的支持，我們會與台灣站在一起，直到（中國）對台灣的威脅停止的那一天。」

遊行終點在布魯塞爾中央車站旁的大廣場，上台致詞的駐歐盟大使包括波蘭、愛爾蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國，李淳是舞台上一排使節裡唯一的非歐盟國家代表。不少參加遊行的烏克蘭民眾後來都找他合影。

李淳致詞時感謝烏克蘭人的勇氣激勵了台灣人，因為台灣旁邊同樣有一個具侵略性的威權政體，「台灣從（戰爭）第一天就與烏克蘭站在一起，我們需要做更多以阻止俄羅斯，我希望明年我們會回來這裡，不是示威，而是慶祝我們最終的勝利」。

中央社採訪李淳，問他烏克蘭抗戰兩年對台灣的啟示，李淳說：「今天所有國家支持烏克蘭的程度，某種程度也反映台灣未來面對來自對岸威脅的時候，國際社會的反應。」

他指出，未來所謂「烏克蘭疲勞」也可能會出現在台灣身上，變成「台灣疲勞」，因此「我們共同跟國際民主國家盡速的恢復疲勞，重新振興我們對烏克蘭的支持，不但對烏克蘭有非常重要意義，其實也對台灣未來能不能在國際社會力挺之下面對（中共）越來越激烈的挑釁行為，是非常重要的指標」。

除了今天的大遊行，24日烏克蘭駐歐盟代表處則在布魯塞爾歐洲議會（European Parliament）前廣場拉開30公尺長的烏克蘭國旗，並為俄烏戰場陣亡將士和犧牲的人民默哀。

歐盟主管司法的執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）在活動致詞強調歐盟對烏克蘭軍事、財政和難民等方面的援助，並致力使國際刑事法院（ICC）以戰爭罪法辦俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），以及使俄國對烏克蘭負起賠償責任。

議會廣場對面的活動空間，則有烏克蘭在歐學生團體和公民組織舉行「無法發出的文憑」小型展覽，告訴世人因俄羅斯攻擊而喪命的年輕學生故事。

在比利時VIVES應用科技大學就讀的烏克蘭人薇兒霍拉克（Veronika Verkholiak）是展場志工，她告訴中央社，這項展覽是向少數能提供照片和故事的已故學生的家人收集，並受到日本、加拿大等國幫助。

她說這群學生年齡從17歲到26歲，生前就讀醫學系、工程學系、會計系等，「他們都曾有過夢想，他們都有家人」。

對於近期國際援助烏克蘭的步調似趨緩、幅度似降低，她希望歐盟和自由世界能持續支持，「因為我們可以做到…因為我們能獲勝」，說完帶著一抹痛苦的微笑。（編輯：郭中翰）1130226

駐歐盟兼駐比利時代表處數十名人員25日自願組隊參加支持烏克蘭遊行，除了自製「台灣支持烏克蘭」布條和代表兩國國旗的心型手板，並特地網購「台灣製造」的烏克蘭國旗。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年2月26日

駐歐盟代表李淳（台上右2）與波蘭、愛爾蘭、波羅的海3國大使25日上台為遊行群眾打氣，李淳是唯一非歐盟國家代表，他感謝烏克蘭人的勇氣激勵了台灣人並希望明年再來此慶祝烏克蘭獲最終勝利。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年2月26日

烏克蘭民眾24日在歐洲議會前廣場合力拉起30公尺長的國旗，並唱國歌、向俄烏戰爭下犧牲的國人致哀，在戰爭持續2年後提醒世人勿忘烏克蘭仍在苦難中。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年2月26日