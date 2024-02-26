俄烏戰爭2週年遊行 駐歐盟代表李淳獲邀挺烏第一排
（中央社記者田習如布魯塞爾25日專電）「歐洲首都」布魯塞爾今天舉辦俄烏戰爭2週年遊行，駐歐盟代表處組隊參加，手持「台灣支持烏克蘭」布條，代表李淳獲邀走在隊伍第一排並登台致詞。活動領導人告訴中央社「我們的心與台灣同在」。
因歐洲聯盟（EU）總部所在而有「歐洲首都」之稱的布魯塞爾，今天成為俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭2週年的示威遊行重鎮。在戰事僵持、美歐武器支援緩不濟急，甚至歐洲智庫民調顯示僅10%歐洲人認為烏克蘭將獲勝的低迷氣氛下，仍吸引超過7000人參與。
駐歐盟兼駐比利時代表李淳於20日出席烏克蘭非政府組織「振興烏克蘭」（Promote Ukraine）等單位舉辦的支持烏克蘭講座，之後受邀參加25日這場遊行，代表處數十位人員也自行組隊參與。
「振興烏克蘭」示威活動組領導人庫茲妮（Olena Kuznym）接受中央社採訪表示，烏克蘭不只是為了它的土地和人民而戰，也是為了歐洲的和平及安全而戰，因此自由世界團結挺烏非常重要。
對於遠在亞洲的台灣也十分關心烏克蘭，她說：「我們的心與台灣同在，台灣的代表今天在遊行中與我們站在最前端，我們非常感激這種堅定不移的支持，我們會與台灣站在一起，直到（中國）對台灣的威脅停止的那一天。」
遊行終點在布魯塞爾中央車站旁的大廣場，上台致詞的駐歐盟大使包括波蘭、愛爾蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國，李淳是舞台上一排使節裡唯一的非歐盟國家代表。不少參加遊行的烏克蘭民眾後來都找他合影。
李淳致詞時感謝烏克蘭人的勇氣激勵了台灣人，因為台灣旁邊同樣有一個具侵略性的威權政體，「台灣從（戰爭）第一天就與烏克蘭站在一起，我們需要做更多以阻止俄羅斯，我希望明年我們會回來這裡，不是示威，而是慶祝我們最終的勝利」。
中央社採訪李淳，問他烏克蘭抗戰兩年對台灣的啟示，李淳說：「今天所有國家支持烏克蘭的程度，某種程度也反映台灣未來面對來自對岸威脅的時候，國際社會的反應。」
他指出，未來所謂「烏克蘭疲勞」也可能會出現在台灣身上，變成「台灣疲勞」，因此「我們共同跟國際民主國家盡速的恢復疲勞，重新振興我們對烏克蘭的支持，不但對烏克蘭有非常重要意義，其實也對台灣未來能不能在國際社會力挺之下面對（中共）越來越激烈的挑釁行為，是非常重要的指標」。
除了今天的大遊行，24日烏克蘭駐歐盟代表處則在布魯塞爾歐洲議會（European Parliament）前廣場拉開30公尺長的烏克蘭國旗，並為俄烏戰場陣亡將士和犧牲的人民默哀。
歐盟主管司法的執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）在活動致詞強調歐盟對烏克蘭軍事、財政和難民等方面的援助，並致力使國際刑事法院（ICC）以戰爭罪法辦俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），以及使俄國對烏克蘭負起賠償責任。
議會廣場對面的活動空間，則有烏克蘭在歐學生團體和公民組織舉行「無法發出的文憑」小型展覽，告訴世人因俄羅斯攻擊而喪命的年輕學生故事。
在比利時VIVES應用科技大學就讀的烏克蘭人薇兒霍拉克（Veronika Verkholiak）是展場志工，她告訴中央社，這項展覽是向少數能提供照片和故事的已故學生的家人收集，並受到日本、加拿大等國幫助。
她說這群學生年齡從17歲到26歲，生前就讀醫學系、工程學系、會計系等，「他們都曾有過夢想，他們都有家人」。
對於近期國際援助烏克蘭的步調似趨緩、幅度似降低，她希望歐盟和自由世界能持續支持，「因為我們可以做到…因為我們能獲勝」，說完帶著一抹痛苦的微笑。（編輯：郭中翰）1130226
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