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澤倫斯基：2023反攻前計畫外洩 已有明確新方略
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澤倫斯基：2023反攻前計畫外洩 已有明確新方略

2024/2/26 02:26
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，去年讓外界期待許久的基輔反攻行動，相關計畫於發動之前遭到外洩給俄羅斯。他並表示，烏方已有一項明確的新反攻計畫。

法新社報導，數十億美元西方軍援加持下的去年反攻行動大體上失敗收場，無法突破多個俄軍防線。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在基輔的記者會中說：「克里姆林宮在反攻行動展開之前就取得我們的反攻行動計畫。」

烏克蘭總統府隨後向法新社證實，澤倫斯基指的是莫斯科取得敏感軍事規劃的情報。

澤倫斯基沒有針對他所說的外洩一事提供其他詳情。不過他說，基輔正為2024年準備「數個」版本戰場方略，以避免外洩事件重演。

路透社報導，被問到基輔對於今年再度展開反攻是否已經有所準備時，澤倫斯基說：「有一項（反攻）計畫，這項計畫很明確，我無法將細節告訴各位。」

本月稍早撤換武裝部隊總司令等重大軍方人事改組與這項戰場新行動計畫有關。

「這項計畫與管理變革有關，有相應的改變。因為發生過情資外洩，將會備妥數個計畫。」不過他未就此詳述。

拿下具象徵意義前線重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）後，目前俄軍在烏東各地再度取得斬獲，正尋求充分利用軍火和兵力上的優勢乘勝追擊。（譯者：何宏儒）1130226

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