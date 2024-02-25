俄烏戰爭滿2年 烏克蘭防長：半數西方軍援延宕

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天表示，西方提供烏克蘭的軍事援助中，有半數的交付時間延宕。

法新社報導，苦於軍火短缺的烏克蘭幾個月來一直表示，西方援助送抵烏克蘭的速度緩慢，對於烏克蘭對抗俄羅斯構成實質影響。

烏梅洛夫今天在俄烏戰爭2週年論壇中說，「目前，承諾跟交付是兩回事」，「50%的承諾未準時兌現」。

烏梅洛夫表示，軍援延宕代表烏克蘭將「失去人民、失去領土」，尤其俄羅斯享有「空中優勢」。

他說：「我們做了一切可能和不可能的事，但補給不及時傷害了我們。」

最近幾週，軍火短缺問題削弱了烏克蘭的力量，同時美國的重要援助案仍卡在國會的政治角力下。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1130225