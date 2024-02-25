俄國防部：俄軍在阿夫迪夫卡周邊占據更有利陣地

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭滿兩週年，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已下令軍隊在烏國進一步推進。俄羅斯軍方今天表示，俄國部隊在阿夫迪夫卡附近占據更有利陣地。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍已在頓內茨克州（Donetsk）的克利什基夫卡（Klishchiivka）、迪利耶夫卡（Dyleyevka）和庫爾久米夫卡（Kurdiumivka）附近擊退烏克蘭部隊，並在本月稍早奪下的阿夫迪夫卡（Avdiivka）周邊占據較有利陣地。

俄羅斯國防部說道：「南部軍區的部隊改善了前線局勢，並擊敗位於克利什基夫卡、迪利耶夫卡和庫爾久米夫卡聚落區域的烏克蘭武裝部隊第22、第28和第92機械化旅。」

俄羅斯國防部提到，俄軍已在該區域擊退7波烏克蘭發動的反攻，還摧毀77架烏國無人機。但路透社無法立即證實俄國軍方宣稱的戰況。

蒲亭20日曾表示，俄軍奪下阿夫迪夫卡後，烏軍被迫倉皇逃離。他還說，俄國部隊將進一步挺進烏國，以鞏固戰果。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130225