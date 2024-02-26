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澤倫斯基：2023反攻前計畫外洩 已有明確新方略
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俄奪阿夫迪夫卡後續推進 夜襲附近城鎮重創火車站

2024/2/26 06:42
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（中央社康斯坦丁諾夫卡25日綜合外電報導）烏克蘭東部前線附近康斯坦丁諾夫卡鎮夜間遭到攻擊，當地火車站、商店和住宅遭到重創。

路透社報導，俄羅斯全面入侵屆滿兩年當天，康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）的消防隊員夜裡疲於奔命打火。

俄羅斯前線所在的烏東頓內茨克州（Donetsk）警方表示，一枚導引航空炸彈於子夜時分左右擊中當地火車站，後來又有4枚S-300飛彈鎖定攻擊這座城鎮。

路透社無法確認來自交戰雙方戰場消息的真實性。

康斯坦丁諾夫卡鎮位在去年5月陷落的工業城市巴赫姆特（Bakhmut）以西30公里處和上週失守的戰略要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）以北。

這場夜襲導致當地火車站建築正面和大部分屋頂坍塌，只差沒有遭到完全摧毀。

工人天亮之後清理一家遇襲超級巿場的瓦礫堆時發現，所有窗戶全都破碎，內部則深陷成堆碎片之中，附近一間教堂的圓頂也受損。

俄羅斯國防部今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）下令軍隊向烏克蘭進一步推進後，俄軍在阿夫迪夫卡附近和在頓內茨克都占據更有利陣地。（譯者：何宏儒）1130226

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