美前國安顧問波頓：川普回鍋 台海風險恐升溫

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在今天發表的新版回憶錄裡痛斥前總統川普，稱川普是個徹頭徹尾自私的人，會懲罰與他作對者並姑息俄羅斯和中國。

路透社報導，波頓於川普任內的2018到2019年擔任國家安全顧問。他指控目前在共和黨內初選大幅領先的川普毫無政治哲學，也沒有政策連貫的概念，還警告若川普回鍋會大走孤立主義路線，很可能率美退出北約（NATO）、抑制援烏、讓中國更膽敢於封鎖台灣。

波頓在「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir,暫譯）新序言寫道：「川普不適合當總統，如果他前4年表現不佳，那後4年就會更糟。」回憶錄講述他擔任川普國家安全顧問17個月的點滴。

波頓說川普是個極度自我中心的人，「川普唯一放在心上的是睚眥必報，這將消耗他第二任的大部分時間。」回憶錄描繪出川普第二任內美國的黯淡景象。

波頓表示當初為川普效力前，誤以為公職責任會讓川普有所約束，然而他發現川普完全只顧自身利益。

波頓寫道「（川普）他幾乎只關心自己的利益」，還說川普希望被「由奴僕組成的白宮」簇擁，以毫無懸念地遂行自己的指令。

在外交政策上，波頓使用最嚴厲措辭抨擊川普在共和黨內散播一種孤立主義病毒，還說川普失常脫序言行對國家安全的破壞，遠非其他領域所能比。

他認為川普可能做出令俄國總統蒲亭高興的事－退出北約，並直言「川普第二任的烏克蘭政策，幾可確定是對莫斯科有利」。

波頓還說，連同台灣在內的中國周邊各國「在川普第二任內將面臨真正的危險」，表示中國國家主席習近平恐透過封鎖台灣，製造台海危機升溫。

波頓寫道：「蒲亭和習近平兩人是真的可以比誰更開心看到川普回鍋。」（譯者：陳亦偉）1130131