美日韓外長談台海和平穩定 外交部：國際高度共識

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）對於美日韓外長會晤商談努力維持台海和平穩定，外交部今天表示歡迎與感謝，並指出中國各類意圖破壞現狀的挑釁行徑已對區域安全構成挑戰，台海及區域和平穩定的重要性已是國際高度共識。

外交部中午發布新聞稿表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外相上川陽子及南韓外長趙兌烈於美東時間22日在巴西里約熱內盧「20國集團」（G20）外長會議場邊進行三邊會議，會中曾就維持台海和平穩定的努力進行討論。

外交部指出，美日韓於去年8月三方元首峰會後發布的聯合聲明中，已公開重申支持台海和平與穩定的重要性，強調反對任何企圖以武力或脅迫片面改變區域現狀的堅定立場。外交部對於3國外長在此一基礎上持續關注台海議題，致力維持台海的和平與穩定，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，今年初台灣順利舉行總統大選後，中國持續藉故升高對台脅迫、軍事恫嚇及各項灰色地帶攻勢，包括片面取消兩岸針對M503航線的協議，造成區域飛航安全隱憂，近期更聲稱將在金門及廈門水域常態執法，中國各類意圖破壞現狀的挑釁行徑，已對區域安全構成嚴峻挑戰，並引發國際社會高度關切。

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外交部指出，去年迄今包括美國與理念相近國家的雙邊元首會談、「7大工業國集團」（G7）峰會及美日韓峰會等多邊場域的聯合聲明，都充分展現台海及區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。

外交部強調，台灣為國際社會負責任的成員，會持續與美日韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1130223