美德重申台海和平 外交部：國際關切中國灰色攻勢

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）美國國務院副國務卿康貝爾與德國外交次長巴格通話重申台海和平穩定重要性，外交部今天表達歡迎與感謝，並指出，中國近期灰色地帶攻勢，意圖破壞台海現況對區域安全構成挑戰，受國際社會高度關切。

外交部發布新聞稿表示，美國國務院於美東時間2月29日發布新聞聲明表示，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）與德國外交部次長巴格（Thomas Bagger）通話討論維繫台海和平及穩定的重要性。

外交部指出，這是繼2月美國及歐盟發布聯合聲明，重申維持台海和平及穩定的重要性，以及美、日、韓外長在「二十國集團」（G20）外長會議場邊就維持台海和平穩定的努力進行討論後，美國高層再度公開傳達聯合理念相近夥伴，支持台海和平穩定現狀的重要訊息，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

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外交部表示，中國近期灰色地帶攻勢，包括片面取消兩岸對M503航線的協議，以及在金門水域的挑釁行徑等意圖破壞台海現況，對區域安全構成嚴峻挑戰，受國際社會高度關切。

外交部指出，歡迎各界持續關注台海安全，台灣為國際社會負責任的成員，將與美國、歐洲及印太區域理念相近夥伴密切合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及區域和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1130301