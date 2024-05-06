淡水深夜金錢糾紛談判 老闆涉刺死前員工送辦

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北6日電）裝潢公司老闆陳姓男子昨夜因金錢糾紛與前員工李姓男子談判，雙方發生衝突，陳男涉持刀刺傷李男胸部等處，李男送醫後不治。警方今天指出，全案依殺人罪嫌移士檢偵辦。

淡水警分局今天表示，昨天深夜將近11時許，接獲119轉報，新北市淡水區中正路21巷一處住宅有人遭砍傷，傷者當場無呼吸、心跳等生命跡象，請求警方協助處理。

警方指出，傷者經由消防隊救護車送往淡水馬偕醫院急救仍被宣告不治，致命傷為心臟被刺2刀。涉案的陳嫌（45歲）及3名在場人員，全部帶返派出所釐清案情。

警方初步調查，死者李姓男子（42歲）為裝潢公司前員工，他遭陳嫌質疑多次暗吞公司工程款，昨天深夜在案發地點與陳嫌談判新台幣6000元爭議工程款事宜。

陳嫌供稱，因要求歸回工程款未果，雙方產生口角，李男從隨身包包拿出藏匿的刀子威脅，他也從桌下拿出折疊刀對峙，雙方在推擠時，李男胸、肩部及身上多處遭刺。

淡水警分局表示，陳嫌落網時抱頭痛哭，警詢後將陳嫌依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1130506