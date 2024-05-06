經濟數據佳、美股漲 法人：提供台股反彈動能

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（中央社記者賴言曦台北6日電）美國就業報告激勵美股3日在AI科技股走強下，終場皆紅，法人表示，台股企業第1季財報多數繳出亮眼成績，且台灣GDP數據佳，為台股反彈提供動能。

美國3日公布就業報告顯示企業聘僱趨緩，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）近期可能開始降息，道瓊工業指數3日終場上漲450.02點或1.18%；標準普爾500指數上漲63.59點或1.26%；科技股為主的那斯達克指數大漲315.37點或1.99%；費城半導體指數勁揚110.841點，或2.41%。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）上漲3.46%收887.89美元，超微（AMD）勁揚3.04%收150.6美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.91%收141.56美元。

台股加權指數3日終場上漲107.88點，收20330.32點，收復月線，成交值新台幣4049.84億元。三大法人合計買超174.18億元，其中投信買超19.61億元，外資及陸資買超168.62億元。

觀察台股產業今天動向，包含群光、十銓、環宇-KY、富邦媒、中鼎將召開法人說明會，系統電則將召開股東會。

法人分析，美聯準會近期談話偏鴿，市場氛圍轉趨樂觀，後續降息時間點則取決於經濟與通膨數據，不過市場最擔憂的升息變數影響降低，可提升中長期相對寬鬆的流動性支撐。

另外，台灣第1季國內生產毛額（GDP）年增率優於主計總處預估，新訂單和生產回歸擴張，經濟面提供股市有效支撐，且從基本面來看，台股不看淡，主要是上市櫃公司第1季財報密集公布，多數企業繳出亮眼成績，為台股這波反彈格局提供支撐。（編輯：楊凱翔）1130506