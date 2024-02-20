排碳大戶自主減量擬2種折扣 將由碳費審議會審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）環境部長薛富盛今天表示，排碳大戶自主減量計畫擬2種不同的方式，若能達到以科學基礎減量目標，將能享非常優惠的折扣；至於折扣數與碳費費率，仍需要交由碳費審議會來決定。

環境部去年底公布「碳費收費辦法草案」，薛富盛曾表示，為加速減碳並與世界接軌，環境部優先擬訂氣候法下與碳定價相關的12項子法，這12項子法已部分公告；然而攸關排碳大戶優惠費率的「自主減量計畫」草案仍未出爐。

薛富盛今天在環境部媒體餐敘接受聯訪時表示，現在碳費徵收的方式，已經大致上有共識，若排碳大戶不提自主減量，就要依碳費費率繳費，「費率應該不會太低」。

若排碳大戶提出自主減量計畫，薛富盛進一步說明，自主減量計畫又分2類。首先，若能比照歐盟相關要求，基於「以科學基礎減量目標（SBTi）」的方式減碳，就會非常大的折扣。

薛富盛指出，若沒有依SBTi的方式減碳，而僅達到減碳的指定目標，會衡量公司產業及型態及排碳量等，也會有折扣，但相對來說就會低一些。

薛富盛認表示，自主減量計畫5年為一期，相信對企業有相當的誘因；但是給予優惠「不可能免繳」，要免繳目前除非是年排碳量減到2.5萬噸以下；至於最後確認的指定減量目標為何，目前尚未定案。

薛富盛說，自主減量折扣與碳費費率相關，單看其中一項可能很難看見全貌，這部分都會交由碳費審議會來決定。也就代表可能會在3月底再一次公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

薛富盛提到，國內產業如與海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）相關的石化，鋼鐵、水泥等皆為高碳排產業，徵收碳費勢必會造成很大的衝擊；國際間如歐盟的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）如何徵收，公布期程也延期；環境部會綜整資料，希望碳費審議委員能夠考量主客觀因素，找出最合理、最可以被大家接受的碳費費率。

環境部規範，屬應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源，且全廠（場）的直接排放及使用電力的間接排放，溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業（排碳大戶）為收費對象；依目前資料約有512家屬於排碳大戶。（編輯：陳清芳）1130220