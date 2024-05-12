協助媽媽開創職涯 中市推堆高機操作證照女性專班

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）今天是母親節，台中市府勞工局為鼓勵女性開創職涯，將於8月推出堆高機操作人員證照女性專班，即起受理報名，將招收15名女性參訓者，協助考取全國技術士技能檢定證照。

台中市政府勞工局今天表示，去年起推出荷重1公噸以上堆高機操作人員證照的女性專班，共29名女性錄取參訓及報考，23人考取證照，考照通過率達7成以上，成效良好，今年將持續推動。

勞工局長林淑媛表示，荷重在1公噸以上的堆高機操作人員證照班專為女性開設，並由勞工局與社會局、民政局及原住民族委員會跨局處合作，推薦有意願就業的不利處境女性對象參訓，今年預計8月辦理訓練，即日起開放報名，將招收15名女性參訓者。

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林淑媛指出，這次訓練時數從26小時提升至34小時，不僅可幫助學員熟悉堆高機操作，還增加實習時數，並由專業助教輔導，協助順利考取全國技術士技能檢定證照，專班不僅為女性打開新的職業大門，更是對所有參訓媽媽們的一份特別禮物，讓她們在職場上展現風采，提升職場競爭力。

此外，勞工局還開設其他熱門職類技能認證訓練班，以協助勞工朋友取得專業證照及在職場上展現專業能力，今年共開辦11班技能認證訓練班，預計可提供260人次參訓，歡迎在職勞工踴躍報名。（編輯：陳仁華）1130512