北市居酒屋飾品招財狸貓遭竊 7旬婦2度得手送辦

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市大安區某居酒屋店置放2隻從日本帶回的狸貓陶瓷飾品，分別於4、5月遭竊，北市警方昨天獲報後，循線查獲涉案的76歲羅姓婦人送辦，她供稱是因狸貓太可愛才起貪念。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所昨天接獲黃姓民眾報案，稱其所經營的居酒屋店擺放2隻日本狸貓陶瓷飾品陸續遭竊。警方獲報後立即調閱監視器畫面查看，發現都是同1名犯嫌所為。

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經調查了解，2隻日本狸貓陶瓷飾品是居酒屋老闆特別從日本帶回台灣做為店內招財吉祥物，有其特殊意義，但分別在4、5月陸續失竊，總價為新台幣4000元。

警方追查發現涉案犯嫌為附近住戶羅婦，她供稱4月間路過店家時看到店內日本狸貓陶瓷飾品造型太可愛，一時衝動起貪念而行竊，食髓知味又二度行竊，全案詢後將她依涉竊盜罪函請台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1130512