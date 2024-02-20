國5接蘇花改環評初審卡關 加強空污排放計算

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（中央社記者張雄風台北20日電）為減緩假日蘇澳地區交通壅塞，交通部研擬國道5號接蘇花改計畫，今天在環境部進行環評初審。環委要求加強營運期間空污排放計算、強化施工期間土石流防範等，建議補正後再審。

環境部今天召開「國道5號銜接蘇花改公路計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位交通部高速公路局表示，假日及連續假日期間，大量車流往返國道5號與蘇花公路間，導致蘇澳地區交通壅塞；因應台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），預期遊憩觀光旅次與往返台北、宜花東地區車流將大幅成長，造成蘇澳地區交通惡化。

高公局指出，本計畫將於國道5號末端與蘇花改白米橋-東澳隧道之間增設一連絡道路，路線北起自國道5號蘇澳端，布設多個短隧道穿越九股山及糞箕湖山，終點與蘇花改銜接，路線全長約7.1公里。

環評委員表示，本計畫營運期間空氣品質影響，尤其是臭氧應有量化評估分析，尤其是因為車速提高以後相關影響；依假日車多、時速40公里左右的情境，「可能只占全年的10%」，應該入納日常如80、90公里等情境。

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環委並要求依當地環境及道路使用特性，以最劣情境（包含各路段最大出、入土期間、施工機具及運輸車輛最大數量、空氣品質惡化期間等）重新檢算施工及營運期間空氣污染增量情形。

另外，因應沿線部分路段穿越土石流潛勢溪流，環委要求加強評估施工及營運期間土石流潛勢，並補充道路安全具體因應規劃；計畫施工便道跨越阿里史溪、湳仔坑溪等，應加強對下游淹水等致災影響評估，或另尋施工便道。經閉門會議討論後，建議本案補充修正後再審。（編輯：陳清芳）1130220