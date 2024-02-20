蘇花安環評初審卡關 補東北季風對行車安全影響

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（中央社記者張雄風台北20日電）為提升蘇花改安全性，交通部提出蘇花安替代方案，今天進行環評初審。環評委員認為應減少土方運輸車次，因外評估東北季風對高架樑行車安全影響，建議本案補充修正後再審。

環境部今天召開「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位交通部公路局表示，蘇花改於109年1月全線通車，110年1月全車種通行。然而「東澳至南澳」、「和平至和中」及「和仁至崇德」等路段仍存在線形標準低、災損阻斷及路廊瓶頸，極待提升安全性及服務標準，因此辦理安全提升計畫，期盼大幅減少遇極端氣候致預警性封路的情形。

在「東澳至南澳」段部分，總長9.3公里，包括4.7公里隧道、3.8公里橋梁及0.8公里的路堤；「和平至和中」段總長為5.5公里，包括4.8公里的橋梁及0.7公里的路堤；「和仁至崇德」段總長為15.1公里，包括10.2公里的隧道、3.1公里的橋梁及1.8公路的路堤，擬以橋梁跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園；整體計畫期程以121年完工為目標。

台灣蠻野心足生態協會表示，雖然本案有考慮氣候變遷，但仍只想以興建公路解決，忽略空污排放的問題；並提到蘇花改通車後，國5的交通情況也惡化，建造愈多公路，也會有愈多的車上路，又要建更多的公路，質疑「這樣的惡性循環要到什麼時候才會結束」；應多考慮鐵路等替代方案。

蠻野心足認為，本案3個路段應該分開環評，因為每段的需求都不同，是互不相關的，分開審查才能仔細評估每段的必要性。

開發單位表示，東部交通以鐵路為主、公路為輔，但鐵路的營運很滿，因此考量再增加公路營運量能；至於未分拆成3案審查，則是避免被認為是化整為零。

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環評委員認為，本案施工期間土方運輸，若以現在規劃，同一路段雙向可能會有90輛卡車通過，需審慎評估合理性及其空氣品質影響；另外需評估新增早上8時至9時、晚間6時至7時不運輸土方，降低各路段運輸車次的可行性。

環委也建議，由於「和平至和中」段採用高架道路，應加強東北季風盛行期間對行車安全影響評估及研議提出減輕措施。會議建議本案補充修正後再審。（編輯：陳清芳）1130220