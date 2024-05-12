由海利出任競選副手？川普挑明不考慮

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）前美國總統川普今天表明，他並沒有考慮由他之前的共和黨提名戰競爭對手海利（Nikki Haley）出任副手搭檔。

綜合法新社和路透社報導，77歲的地產大亨川普目前正力拼重返白宮，但各界都猜不透他11月大選會與誰搭檔。

聯邦參議員史考特（Tim Scott）和范斯（J.D. Vance），以及聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）都被外界點名為可能的人選。

川普今天在他社群平台「真實社群」（Truth Social）寫說：「海利並非副手搭檔人選之一，但我祝她一切都好。」

海利過去曾任南卡羅來納州長，也曾出任美國駐聯合國大使。她3月間因勝算渺茫而宣布退出本屆的共和黨總統初選。

52歲的海利是川普在共和黨總統提名戰中最後一位退出的競爭對手，曾在她初選選戰最後幾個月期間遭川普批評為「鳥腦袋」，如果獲川普青睞成為副手搭檔，會真的跌破許多人眼鏡。

海利迄今尚未替川普背書。

海利深受溫和派和中間選民喜愛，她的支持者正是民主黨籍總統拜登亟欲搶下的票源，若和川普聯手代表共和黨出征表現應該會很出色。

川普要等到共和黨7月在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行全國代表大會，才會正式獲得提名成為總統候選人，與爭取連任的民主黨籍總統拜登在11月5日大選一較高下。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130512