南警攻堅汽車旅館逮毒品通緝犯 搜出黑蜘蛛步槍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南警方偵辦毒品案，鎖定遭通緝32歲李姓男子昨晚投宿於中西區某汽車旅館，趁同行女子打開房門時強力攻入壓制李男，查獲毒品，還搜出俗稱黑蜘蛛的改造M4步槍等槍彈。

台南市警察局第二分局偵查隊長周志遠今天接受媒體聯訪表示，李男在今年4月底因毒品案遭台南地檢署發布通緝，除攜帶毒品逃亡，還曾向友人炫耀有槍彈隨身，警方昨晚鎖定李男與26歲友人黃姓女子同車前往中西區某汽車旅館投宿，隨即展開緝捕行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周志遠指出，因李男疑似持有火力強大非法槍彈，執行勤務員警不敢大意，先於樓下發出佯攻巨量聲響，趁黃女開門查看狀況時一舉攻入壓制及逮捕李男，並從李男背包起獲俗稱黑蜘蛛的改造M4步槍及手槍各1把、子彈8發及安非他命等毒品共14.6公克。

周志遠表示，李男對槍彈來源避重就輕，尚待後續調查釐清，警方並發現黃女也在今年3月及4月因毒品及詐欺案，分別被台南地檢署、新北地檢署發布通緝在逃，訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦；黃女遭通緝部分解送歸案。（編輯：陳仁華）1130512