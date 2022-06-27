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學者：電價調漲已選社會衝擊最小方案 但物價一定漲

2022/6/27 21:01（6/27 21:41 更新）
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經濟部電價費率審議會27日決議，考量民生物價穩定性，1000度以下住宅、小商家、低壓用戶、高中以下學校、民生商業不調整電價。中央社記者徐肇昌攝 111年6月27日
經濟部電價費率審議會27日決議，考量民生物價穩定性，1000度以下住宅、小商家、低壓用戶、高中以下學校、民生商業不調整電價。中央社記者徐肇昌攝 111年6月27日
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（中央社記者謝方娪台北27日電）經濟部電價審議會拍板平均電價調漲8.4%，其中主要鎖定用電大戶調漲；學者認為，此決議對社會已是衝擊最小方案，亦有學者憂心，電價平均漲幅不小，將拉高通膨預期心理，CPI一定會受影響。

經濟部電價費率審議會今天決議平均電價調漲8.4%，其中高壓、特高壓產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定，住宅千度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整，自7月1日起實施。

台灣經濟研究院長張建一認為，台電雖是國營事業，但以公司治理而言必須漲價，相比全面上漲衝擊民生，此決議對社會已是衝擊最小方案。

張建一指出，用電大戶大部分為出口導向且國際競爭力強，可將成本轉嫁至國外下游客戶，初估對GDP影響不大、小於0.1個百分點，對CPI（消費者物價指數）影響則估0.1至0.2個百分點。

元大寶華董事長梁國源認為，經濟部電價費率審議會雖然以漲用電大戶、不影響基本民生為原則，但電價平均漲幅高達8.4%，CPI一定會受到衝擊。

梁國源指出，電的產業關聯效果高，不是不漲小商家、農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等產業就完全不影響民生，民眾最怕的是通膨預期心理；因電價平均漲幅高，拉高民眾預期上漲心理，CPI就肯定會漲。

此外，梁國源說，電、能源可視為廣義生產要素，電價拉高肯定會對產出有影響，GDP難免受到衝擊；且近年好不容易吸引台商回流，電價拉高恐衝擊台商回流意願。（編輯：林克倫）1110627

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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