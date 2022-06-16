避免停電 澳洲當局要求雪梨居民節約用電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）由於老舊燃煤發電廠意外停電和維修，澳洲15日暫關閉國內電力現貨市場。雪梨居民今天也被要求晚間盡量節約用電，以避免停電。

澳洲能源市場調度中心（Australian Energy Market Operator）表示，要判斷市場何時可以恢復正常營運還太早。該中心還說，新南威爾斯州（New South Wales）的電力容量儲備已有提升。

氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）今天敦促該州居民，在不犧牲暖氣等必要用電的狀況下盡量省電。

波溫在坎培拉（Canberra）記者會上表示：「我們有信心可以避免停電。如果可以的話，請大家盡量避免在晚間6時至8時使用非必要電器。」

一般來說，晚間較容易發生供電問題，因為太陽能和風力發電產能減低，許多民眾也會在下班後返回家中，開始使用各種電器。

澳洲電力現貨市場暫時關閉，堪稱前所未見的狀況，這也是應對5月爆發能源危機的最新重大舉措。目前該國超過1/4燃煤發電廠都處於離線狀態。

澳洲最大電力供應商AGL Energy今天指出，旗下新南威爾斯州貝斯沃特（Bayswater）燃煤發電廠的3個故障單位中，將有2個分別於今天和18日重新上線。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1110616