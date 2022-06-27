6月消費者信心跌至12年半新低 學者：留意景氣反轉

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（中央社記者蘇思云台北27日電）中央大學台經中心今天公布6月消費者信心指數（CCI）為64.14點，不僅連續5個月下降，更創下2009年12月以來新低；中央大學台經中心執行長吳大任表示，需密切留意景氣反轉的風險。

6月CCI調查總指數為64.14點，月減3.67點；且CCI的6項分項指標，分別為物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財等，跟5月一樣6項全數走跌。

吳大任告訴中央社記者，下降幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，6月調查結果為25.5點，月減7.4點，整體水平是2001年開始調查以來的新低，美股這波市場震盪，確實讓民眾對股市相對觀望。

觀察CCI其他分項指標，6月「未來半年國內經濟景氣」調查結果為80.95點，月減4.9點，跌幅較多，也是2020年6月以來新低；6月「未來半年國內物價水準」調查結果為26.65點，月減3.9點，吳大任指出，這次跌破30點大關，已是2008年12月以來、13年半新低，顯示通膨陰影持續，民眾在購物、用餐依然很有感。

6月「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果為111.9點，月減2.9點，為11個月以來新低；一併觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，月減5.55點、降到105.55點，創下2020年9月以來新低。吳大任指出，央行今年啟動升息，還是會對房地產產生一定影響。

吳大任分析，如果家庭必要支出增加，就可能排擠非必要支出。例如，美國消費者信心近期明顯下滑，美國30年期房貸利率更衝上近6%，美國作為消費大國，外界擔憂隨著升息潮加劇，恐衝擊需求面，加上美國進口金額跟40年前相比已大幅成長，需求面下滑，影響較大的可能是外國廠商，台灣下半年出口表現也可能受波及。

吳大任提醒，後續需要密切注意景氣反轉的風險可能正在增加，如果影響台股基本面，就可能連帶影響家庭其他所得與下半年房市表現。

從絕對水準來看，分項指標大於100代表偏向樂觀，低於100則為偏向悲觀；6月CCI中，5項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

中央大學台經中心今天也同步發布台灣能源安全指標（TESI），今年第1季台灣能源安全指標為69.4點，較去年第4季下降0.6點、較去年同季下降12.7點。

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台經中心指出，歷年太陽光電和風電的實際值與目標值（執行率）已連5年落後，對未來供電能力可能過於樂觀，加上今年3月國際能源價格大漲，可能進一步帶動再生能源與整體發電成本走高，也建議正視並及時調整能源政策。

6月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為6月18日到21日，以電話訪問的方式進行，共訪問2792位台灣地區20歲以上的民眾。（編輯：潘羿菁）1110627