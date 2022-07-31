中國7月PMI回落緊縮區間 經濟復甦前景看淡
（中央社台北31日電）中國國家統計局今天公布，7月製造業採購經理人指數（PMI）為49，較6月下降1.2個百分點，落入緊縮區間。官方解讀，經濟景氣水平整體有所回落，恢復基礎尚需穩固。
中國國家統計局官方資料顯示，7月PMI為49，較6月下降1.2個百分點，位於臨界點以下。非製造業經理人指數（NMI）為53.8，較6月回落0.9個百分點；綜合PMI產出指數為52.5，較6月下滑1.6個百分點，兩者連續兩個月位於擴張區間。
PMI及NMI均以50作為榮枯線，高於50代表擴張；低於50意味緊縮。
中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受到傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣走低等因素影響，7月製造業PMI降至49 。
他說明，21個調查行業中，有10個行業PMI位於擴張區間，其中農副食品加工、食品及酒飲料和精製茶、專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業PMI高於52，連續兩個月保持擴張。
他提到，紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業PMI位於緊縮區間，明顯低於製造業整體水平，這是7月PMI回落主要原因之一。
7月NMI為53.8，較6月回落0.9個百分點，仍連續兩個月高於榮枯線、位於擴張區間。趙慶河說，服務業維持復甦態勢，航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業持續復甦。
7月綜合PMI產出指數為52.5，低於6月1.6個百分點，顯示中國企業生產經營活動整體持續擴張，不過步伐放緩。
據路透社31日報導剖析，解除防疫封控後，工業加速復甦中，PMI回落令人意外。COVID-19疫情反覆、因應清零政策動輒封閉管理工廠以及全球經濟衰退擔憂中出口前景看淡等，這些都為中國經濟復甦增添不確定性。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110731
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