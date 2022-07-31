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香港總商會預估全年經濟負成長

2022/7/31 17:01（7/31 17:23 更新）
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（中央社台北31日電）香港總商會總裁梁兆基表示，香港上半年經濟成長為負成長，推估下半年經濟也不容樂觀，全年經濟成長率將為負。建議官方能在11月前實施對外免檢疫通關，否則香港恐將流失不少生意機會。

梁兆基31日在香港電視節目上作出上述表示。

梁兆基表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情、俄烏戰爭等因素，香港全年經濟成長率大幅下修為1.2%。上半年經濟呈現負成長，第3季經濟也看不到好消息。

他說，縱使第4季取消抵港人士檢疫要求，在多重不確定因素下，加上近來出口放緩，下半年經濟恐難樂觀，「相信本港今年全年或會再度出現負增長」。

梁兆基認為，世界大多主要城市已經開放免檢疫通關，香港作為國際金融中心，對外交往相當重要，倘若未開放免檢疫通關，香港將流失不少生意機會或未來經濟成長機會；若採點對點或閉環式通關，對於商務人士往來仍是不方便。

美國聯準會（Fed）連續2個月加息，香港本地銀行暫時未跟隨。

梁兆基指出，香港本地銀行要視9月Fed的加息幅度，若Fed只加半厘，基本上香港一個月的拆息水平達到接近2%左右，香港本地銀行仍可考慮不用加息。若Fed在11、12月再加息，香港本地銀行在年底加息的機會相對地較大。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110731

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