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美光財測示警 記憶體族群股價齊跌

2022/8/10 10:53
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（中央社記者張建中新竹10日電）美國記憶體廠美光（Micron）示警會計年度第4季營收將只會達到財測68億至76億美元的下緣甚至更低，股價重挫3.74%，連帶影響南亞科等記憶體族群股價走跌。

美光原本即對第4季營運展望保守，預期受個人電腦及智慧手機等消費市場需求疲弱影響，季營收將約68億至76億美元，以中間值72億美元計，將季減約16%。

受客戶去化庫存影響，美光示警第4季營收將只會達到財測的下緣甚至更低。美光並預期，下一季的位元出貨量、營收及毛利率將持續下滑。

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美光9日股價表現疲弱，下跌2.3美元，跌幅3.74%，收在59.15美元，連帶影響南亞科等記憶體族群今天股價走跌。南亞科盤中到51.8元，下跌2%；華邦電達20.75元，下跌3.26%。

國內法人表示，根據美光預期研判，2022年10月至12月記憶體市況恐難好轉，產品價格將持續走跌。市調機構集邦科技預期，2023年動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供過於求情況嚴峻，價格恐維持下跌趨勢。（編輯：張均懋）1110810

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